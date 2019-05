Weitreichende Gebührenfreiheit in Münchner Kindergärten

Am Dienstagmorgen, den 21.05., wurden das Dante-Gymnasium, das Klenze-Gymnasium und die Rupert-Egenberger-Schule von der Polizei (…)

Wegen Drohungen: Drei Schulen in München und Landkreis geräumt

Am Montag, den 20.05.2019, übersah ein 61-jähriger LKW-Fahrer einen 11-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße überquerte. Der durch den (…)

Wegen «technischer Unregelmäßigkeiten» hat eine Lufthansa-Maschine ihren Flug von München nach Nantes in Frankreich abgebrochen – (…)

Am Sonntag, den 19.05., kollidierte ein 41-jähriger Fahrradfahrer mit einem 33-jährigen Passanten in der Gemeinde Haar. Beide Personen (…)

Am 9. Mai findet der große Europa-Tag auf dem Marienplatz statt. Los geht’s um 14 Uhr und Sie erwartet ein buntes, (…)

Europa-Tag am 9. Mai auf dem Marienplatz

Erfundener Stripclub: Angeklagter wegen Belästigung, erotischer Fotos und Pornos vom Landgericht München verurteilt

Er erfand einen Stripclub, lockte Frauen mit angeblichen Arbeitsplätzen an und betrog sie um Geld: Am Landgericht München I ist am (…)