Wellness in München – Hier könnt ihr die Seele baumeln lassen

Im modernen Float Center in Haidhausen, kann man die Seele baumeln lassen. Floaten oder Floating bedeutet, an der Oberfläche einer nahezu gesättigten Lösung aus Wasser und Salz zu schweben. Floaten in absoluter Stille oder mit meditativer Musik, in völliger Dunkelheit oder bei gedämpftem Licht. Die geschützte Umgebung, die Wärme, das Gefühl, vom Wasser getragen zu werden, lösen Stress und Alltagshektik in kurzer Zeit auf. Mehr Infos hier.