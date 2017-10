Weltweite Brustkrebskampagne: Münchens Gebäude leuchten pink

Das Frauennetzwerk der Messe München und Brainlab unterstützen die weltweite Brustkrebs-Kampagne des Kosmetik-Konzerns Estée Lauder Companies. Fünf Münchner Gebäude werden pink erstrahlen – mit dem Ziel, ein Zeichen zu setzen.

Vor 25 Jahren wurde die Brustkrebs-Bewusstseins-Kampagne gegründet. Seitdem erinnert jährlich weltweit die rosa Schleife und aufsehenerregende, pinkfarbene Lichtinstallationen daran, wie wichtig Aufklärung und Früherkennung im Kampf gegen den Brustkrebs sind.

So werden auch am Montagabend das Messegelände und das Brainlab-Gebäude am Messesee von 19 bis 22 Uhr pink angestrahlt, die BMW-Welt, der Olympiaturm und das Dach im Forum des München-Airport-Centers leuchten von 18:30 Uhr bis 22 Uhr pink.

Ziel dieses Netzwerks ist, Frauen daran zu erinnern, wie wichtig die Brustkrebsvorsorge ist und dass diese auf keinen Fall vernachlässigt werden darf.