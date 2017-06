Wendeversuch gescheitert – Rentner überrollt 3-jährigen Jungen

66-jähriger Rentner übersieht 3-jähriges Kind, überrollt es und fährt weiter. Das Kind wird stationär behandelt. Mittels einer Blutkontrolle wird bestimmt, ob der Fahrer sich unter Alkoholeinfluss befand.



Ein 66-jähriger Münchner wollte am Donnerstagabend um 20.20 Uhr am Wendehammer der Ungsteiner Straße seinen Pkw wenden. Dabei übersah er einen 3-Jährigen, der auf seinem Kinderfahrrad auf einer Verkehrsinsel in der Mitte des Wendehammers stand.

Der SUV des 66-Jährigen erfasste den 3-Jährigen frontal und er wurde mit samt dem Fahrrad unter den Pkw gezogen und überrollt.

Ohne anzuhalten fuhr der 66-Jährige weiter.

Erst nach rund 10 Metern wurde er von einer Passantin aufgehalten, die den Unfall beobachtete. Er habe nichts von dem Zusammenstoß mitbekommen, gab er später bei der Polizei an. gab später an, dass er von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen habe.

Der 3-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Kindernotarzt zur stationären Behandlung in eine Kinderklinik gebracht werden.

Da der Verdacht bestand, dass der 66-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

