Weniger bayerische Studenten bekommen Bafög

Vor dem Landgericht München I hat am Montag ein Prozess wegen Vergewaltigung auf einer Toilette der Ludwig-Maximilians-Universität begonnen. (…)

Brand an der TUM in Garching-Kernreaktor nicht betroffen

Die bayerischen Universitäten sind international sehr gefragt: Sie bieten ein breites Spektrum an Studiengängen und Ausrichtungen, (…)

Erneut Rekordandrang an Bayerns Hochschulen

Der Mann, der auf einer Universitätstoilette in München eine Studentin vergewaltigt haben soll, hat ein Geständnis abgelegt. Er habe (…)

Am Freitag ist eine 25-jährige Studentin auf einer Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität München vergewaltigt worden. Der (…)

Zeugenaufruf: Brutale Vergewaltigung in der LMU

Sommer in der Stadt: Unsere Veranstaltungstipps für’s Wochenende

Der Sommer ist zurück in München, also lautet die Devise für’s Wochenende: Raus, an die frische Luft! Wir haben für euch die (…)