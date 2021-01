Wer hat das schönste Faschingskostüm?

Zum ersten Mal überhaupt haben sich alle Münchner Faschingsvereine zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen: dem Faschingskostüm Grand Prix.Wer

Mit der Aktion „Fasching hat Herz“ möchten die Münchner Faschingsvereine die trostlose und häufig einsame Lockdownzeit etwas aufpeppen und Gemeinschaftlichkeit verkörpern.

Den Höhepunkt von „Fasching hat Herz“ bildet der Online-Kostümwettbewerb: Jeder darf ein Bild oder ein 5-sekündiges Video mit seinem lustigsten, buntesten oder originellsten Kostüm bis Sonntag 07.02.2021 einschicken. Nicht nur Bilder von sich selbst sind erwünscht, auch die der eigenen Kinder, der ganzen Clique oder der kostümierten Haustiere dürfen eingeschickt werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mitmachen können Sie, indem Sie Ihr Bild entweder per WhatsApp an 0151-64855775 oder per Mail an kostueme@fasching-hat-herz.de abschicken.

Im Anschluss, vom 08. bis zum 12. Februar, werden dann die Bilder auf dem Instagram und Facebook Kanal von „Fasching hat Herz“ zur Abstimmung des besten Kostüms hochgeladen. Sie werden alle in insgesamt sieben Kategorien unterteilt. Ab dem 13. Februar werden dann die Organisatoren die Stimmen auszählen – die Fotos mit den meisten Likes in der jeweiligen Kategorie haben dann gewonnen. Die Gewinner werden mit ihren Fotos dann am 14. Februar im Rahmen einer „virtuellen Faschingsfeier“ vorgestellt und prämiert. Jeder Sieger erhält zwei Freikarten für einen Faschingsball im nächsten Jahr. Weitere Informationen zu dem Faschings-Livestream erhalten Sie auf der Internetseite von „Fasching hat Herz“.

Demnach, viel Spaß beim Verkleiden und viel Erfolg beim Mitmachen!

Fasching HELAU!