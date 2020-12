Werden Sie Aussteller für Heimatnarrische!

In Bayern gibt es Dinge, die es sonst nirgendwo gibt auf der Welt! Deswegen gibt es die HALLO Bayern, die Messe für das bayerische Lebensgefühl. Besucher entdecken hier garantiert eine Menge lustige, schön, feine und unglaubliche Dinge und Menschen, die für Regionalität, Kreativität und Leidenschaft stehen.

Im Mai 2019 begann unser Projekt „Hallo Bayern - die Messe für das bayerische Lebensgefühl“ erfolgreich auf der traumhaften Praterinsel in München. Seit Anfang des Jahres ist Corona in aller Munde und macht es uns allen nicht leicht. Das Netzwerk und der Zusammenhalt dieses Jahr innerhalb der Branche ist bewundernswert und wir sind alle sehr dankbar dafür. Die Vorfreude auf 2021 steigt und wir sind schon in der Planung.