Wieder Fahrkartenautomat gesprengt: Zeugenaufruf

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Grub im Landkreis Ebersberg gesprengt – schon wieder. Das Bayerische Landeskriminalamt hofft nun auf Hinweise, auch auf Personen, an denen blaue Farbe haftet.

Es ist die zweite Fahrkartenautomatensprengung am Bahnhof in Grub innerhalb kürzester Zeit. Bereits am Freitag, 16.02.2018, war dort ein Fahrkartenautomat gesprengt worden, nun ist es am Sonntagmorgen erneut passiert. Bei der Tatausführung wurde eine blaue Farbpatrone des Security-Packs einer Geldkassette ausgelöst, deshalb hoffen die Ermittler auch auf Hinweise zu Personen mit Farbanhaftungen. (Mehr dazu im Zeugenaufruf weiter unten.)

In beiden Fällen wird der Sachschaden der Automaten auf mehr als 60.000 Euro geschätzt. Die Experten des Waffen- und Sprengstoffsachgebietes des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben die Ermittlungen übernommen und vor Ort die Spuren gesichert.

Weitere Fälle in Bayern – Zusammenhang möglich:

Ersten Erkenntnissen zufolge kann nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen werden, dass zwischen diesen beiden Taten in Grub und weiteren Fällen ein Zusammenhang besteht. So wurden am 06.02.2018 im Gemeindegebiet Burgthann im Landkreis Nürnberger Land, sowie am 09.02.2018 in Weißenohe im Landkreis Forchheim Fahrkartenautomaten gesprengt. Für die weiteren Ermittlungen wurde im LKA eine Ermittlungsgruppe „Automat“ eingerichtet.

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

• Wer hat die Sprengung des Fahrkartenautomaten mitbekommen und kann Angaben über die genaue Tatzeit machen?

• Wem sind in den frühen Morgenstunden des Sonntages im Bereich des Bahnhofes in Grub Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

• Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Fahrkartenautomaten stehen könnten?

• Wem sind Personen oder Sachen aufgefallen, die blaue Farbanhaftungen aufweisen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täter/Tätern geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.