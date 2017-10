Nach 18 Tagen geht in München das 184. Oktoberfest zu Ende. Rund 50 münchen.tv-Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen haben auch in diesem Jahr wieder fleißig gearbeitet, um täglich die Oktoberfest-Live-Sendung aus dem Hofbräu-Festzelt zu ermöglichen. Doch wir wollen noch besser werden. Deshalb bitten wir Sie um fünf Minuten ihrer Zeit, um an unserer Programmumfrage teilzunehmen.

