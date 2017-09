Wiesn: Betrunkene Eltern werfen Kinderwagen mehrmals um

Auf der Wiesn haben betrunkene Eltern einen Kinderwagen mit ihrem eigenen Kind mehrmals umgeworfen und dabei den Säugling leicht verletzt. Das Kind blieb laut Polizeiangaben in einer Klinik, der Vater musste in Gewahrsam genommen werden.

Am Montag machten besorgte Wiesn-Besucher eine Einsatzgruppe auf ein koreanisches Paar aufmerksam. Das Paar, eine 34-jährige Koreanerin sowie ein 38-jähriger Koreaner, hatten ihren 1-jährigen Säugling im Kinderwagen und bereits mehrfach den Kinderwagen umgeworfen.

Das Kleinkind ist daraufhin auf den Boden gefallen, woraufhin das Paar dieses wieder zurück in den Wagen packte. Sowohl der 38-jährige Vater als auch die 34-jährige Mutter waren stark betrunken und sich der Gefahr für ihr Kind überhaupt nicht bewusst.

Die Familie wurde von der Polizei zur Wiesn-Wache gebracht. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen unverzüglich zum BRK gebracht. Dort wurde auch die Jugendschutzstelle informiert. Die betrunkenen Eltern zeigten sich vollkommen uneinsichtig und das Gemüt des Vaters schlug plötzlich in Aggressivität um. Er versuchte die Polizeibeamten anzugreifen und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Das Kleinkind blieb über Nacht in einem Krankenhaus. Gegen die Eltern wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Kopfverletzung eingeleitet.

(Bericht der Polizei München)

