Wiesn: Dienstag ist Familientag

Am Dienstag ist bekanntlich Familientag auf dem Oktoberfest. Da heißt es für Familien wieder ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte, Eintritt und Imbiss.



Von 10 Uhr bis 19 Uhr bieten zahlreiche Fahrgeschäfte, Stände und Schausteller Ermäßigungen für Familien an. So könnt ihr euren Kindern viele Wünsche erfüllen, ohne zu tief in den Geldbeutel greifen zu müssen.

Das Familien-Platzl

Das Familien-Platzl in der Straße 3/Ost ist ein Treffpunkt für Familien. Dort könnt ihr neben Fahrgeschäften, die Groß und Klein Freude bereiten, auch entspannt in den Biergarten gehen, um einen anstrengenden Wiesntag ausklingen zu lassen.

Das Familien-Platzl ist deutlich im Flyer gekennzeichnet und leicht zu finden.

Allen Kindern und Familien wünschen wir eine schöne Wiesn 2017 und viel Freude!

Das Oktoberfest auf münchen tv

Während der Wiesn sendet münchen tv täglich live von der Empore im Hofbräu-Festzelt. Alle Informationen zum Oktoberfest, zur Sendung sowie Lagepläne, aktuelle Nachrichten und mehr finden Sie auch auf muenchen.tv/wiesn

