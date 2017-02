Die Wiesn-Reservierungen 2017

Vielleicht einmal neben dem Wiesn-Schurli sitzen, der an allen 16 Oktoberfest-Tagen seine Augustiner-Maße genießt - Das ist nur in der Augustiner-Festhalle möglich. Für die Reservierungen ist momentan noch kein Datum festgelegt. Generell sollte man als Neukunde aber nicht zu sehr auf einen Tisch hoffen, da Reservierungen bereits letztes Jahr nur an Bestandskunden vergeben wurden. Ob sich das bei der Wiesn 2017 wiederholt steht allerdings noch nicht fest. Werft also ab und an einen Blick auf die Homepage der Augustiner-Festhalle.