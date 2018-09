Wiesn-Selfie: Wir schicken euch täglich auf eine unvergessliche Floßfahrt

Die Sicherheit auf dem Oktoberfest steht an erster Stelle. In diesem Jahr sorgen dafür unter anderem ein neuer Zaun, mehr Kameras und (…)

Auch in diesem Jahr sind im Café Kosmos Trachten absolut unerwünscht. Manche Wiesn-Besucher werden garantiert den an Türen unbeliebten (…)

Kurz vor dem Beginn des 185. Oktoberfests in München ist auch die Bundespolizei für 16 Tage Ausnahmezustand gerüstet. Wir geben euch (…)

Wiesn-Grapscher wegen Übergriffen auf Frauen verurteilt

Auf der Wiesn in Bierlaune fand der Mann den Übergriff auf zwei Frauen noch lustig. Doch was folgte, waren gut vier Monate in (…)