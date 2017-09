Wiesn-Wache: Mehrere sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest

Gleich fünf Fälle von sexuellen Übergriffen auf dem Oktoberfest meldet die Wiesn-Wache in ihrem heutigen Bericht. Es gab mehrere Festnahmen. Ein Mann begrabschte eine Polizistin.

Fall 1:

Am Freitag, 22.09.2017, gegen 17.05 Uhr, wurden zwei 18- und 19-jährige Wiesn-Besucherinnen in einem Festzelt von einem 43-jährigen Russen mehrfach oberhalb der Kleidung, an den Hintern und die Brüste gefasst. Der 43-jährige Freund des Russen bedrohte die Frauen im Anschluss mit einem Brotzeitmesser, indem er damit mehrfach in ihre Richtung deutete. Der Sicherheitsdienst hielt die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Anschluss wurden die Täter der Wiesn-Wache überstellt. Beide werden dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Fall 2:

Die Taschendiebfahnder aus Frankfurt am Main beobachteten am Freitag, 22.09.2017, gegen 17.30 Uhr, einen 22-jährigen Afghanen, wie dieser sich vor einem Festzelt an einer Wiesn-Besucherin rieb. Im Anschluss holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose. Der Mann wurde festgenommen und der Wiesn-Wache übergeben. Er erhält eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Wiesn-Besucherin konnte bislang nicht ermittelt werden. Gegen den 22-Jährigen wird ein Betretungsverbot beantragt.

Fall 3:

Eine 29-jährige Festzeltbesucherin wurde am Freitag, 22.09.2017, gegen 22.15 Uhr, von mehreren Männern des Nachbartisches belästigt. Zwei 31- und 34-jährige Deutsche griffen ihr nacheinander unter den Rock und berührten die Frau am Oberschenkel. Eine bislang noch nicht ermittelte dritte Person griff ihr ebenfalls noch unter den Rock, obwohl die 29-Jährige deutlich äußerte, dass sie dies nicht wünsche. Alle Beteiligten wurden daraufhin zur Wiesn-Wache gebracht, die beiden Grapscher erhielten eine Anzeige wegen sexueller Nötigung.

Fall 4:

Als sich am Freitag, 22.09.2017, gegen 20.45 Uhr, eine 27- jährige Wiesn-Besucherin in einem Festzelt zu den Toilettenanlagen begab, wurde sie von einem 21-jährigen Deutschen am Hintern und der Hüfte begrapscht. Womit der junge Mann nicht gerechnet hatte, war, dass es sich bei der 27-Jährigen um eine Polizeibeamtin handelte. Die 27-Jährige hielt den Täter bis zum Eintreffen der Wiesn-Einsatzgruppe fest. Den 21-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen sexueller Nötigung.

Fall 5:

Am Samstag, 23.09.2017, gegen 00.10 Uhr, griff ein 29- jähriger Deutscher einer 35-jährigen Marokkanerin unter das Dirndl an den Hintern. Als die Frau den Grapscher zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihr so fest mit der Faust auf das linke Ohr, dass die 35-Jährige Schmerzen und eine starke Einschränkung der Hörfähigkeit erlitt. Im Anschluss ging der Mann mit einem 40-jährigen und einem 42-jährigen Armenier auf den Begleiter der Frau los, da dieser sie verteidigen wollte. Der 29-jährige Begleiter wurde hierbei leicht verletzt. Einer der Armenier führte zudem ein Einhandmesser mit. Es wurden Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und dem Waffengesetz erstellt. Die drei Täter kamen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Ein Betretungsverbot gegen die Personen wird angestrebt.

(Berichte der Polizei München)

