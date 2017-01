Winter in Bayern: Kommt jetzt der Schnee nach München?

München – Der Winter hält Einzug in Bayern: In den kommenden Tagen soll es schneien. Nachts könnten die Temperaturen zudem örtlich auf bis zu minus 15 Grad sinken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag prognostizierte. Das dürfte Frostfreunde freuen – sind doch noch Ferien im Freistaat.

Am Montag breitet sich laut Vorhersage Schneefall von Franken nach Süden aus und erreicht am späteren Nachmittag auch die Alpenregion. in München könnten bis zum Abend auch erste Schneeflocken fallen. Tagsüber soll es maximal vier Grad warm werden – und das auch nur im südlichen Alpenvorland. Nachts droht dann auch gefrierende Nässe.

Die Sonne soll sich am Dienstag nur in einigen Landesteilen durchsetzen. Über den Mittelgebirgen bleibt es aber überwiegend dicht bewölkt. Wegen teils starker Böen sind aber weiter Mütze, Schal und Handschuhe angesagt: Die Meteorologen gehen von maximal drei Grad am unteren Main aus. In der Nacht zum Mittwoch setzt wieder Schnellfall ein. Die Luft kühlt ab bis zu minus 15 Grad über Schneeflächen im Oberallgäu.

dpa/pm