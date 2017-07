Wir schicken euch zu Silbermond und Steve Winwood auf dem Sommer-Tollwood

Seit nun mehr 17 Jahren findet das Tollwood Festival in München statt. Für die Konzerte von Steve Winwood und Silbermond haben wir noch Tickets für euch.

Tollwood-Zeit ist auch Konzert-Zeit. Das Festival bringt die große Vielfalt der Musikwelt mit Newcomern, aktuellen Chartstürmern und Legenden, mit deutschen Künstlern und internationalen Stars auf die Bühne der Musik-Arena.

Am 12. Juli kommt Steve Winwood & spec. guest: The Magpie Salute

Seit mehr als fünf Jahrzehnten gilt Steve Winwood als einer der bedeutendsten Künstler des Rock’n’Roll, da er zu den größten Erfolgen dieses Musikgenres beigetragen hat. Mit 15 Jahren wurde Winwood die treibende Kraft hinter der Musikband The Spencer Davis Group, was den Beginn seiner Karriere im Musikgeschäft einläutete. Die Band hatte eine Reihe von Chart-Erfolgen mit Klassikern wie „Keep On Running“ und „Gimme Some Lovin“.

Silbermond kommt am 14. Juli

Am 14. Juli 2017 beehrt die Band Silbermond das Münchner Festival. Sozusagen direkt aus der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ reisen die vier Musiker von Südafrika nach München auf die Bühne des Tollwood Festivals. Erwarten darf man Songs aus ihrem aktuellen Album „Leichtes Gepäck“

Wir haben Tickets für euch!

Zusammen mit dem Tollwood schicken wir 5×2 Personen zu Silbermond oder Steve Winwood. Füllt einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück steht ihr auf der Gästeliste. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, den 11. Juli 2017. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.