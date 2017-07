Wo schmeckt’s wirklich gut? – DelikatEssen – Gourmet-Zeitschrift zu gewinnen

Wo schmeckt’s wirklich gut? Wer hat den besten Service? Was sind die Trends des Jahres? Ob Neueröffnungen oder Klassiker – wir sagen’s Ihnen! Gewinnen Sie mit münchen.tv eine von zehn Ausgaben der Münchner Gourmet-Zeitschrift.

Sie wollen wissen, wo es in München wirklich schmeckt oder suchen Inspiration, wohin Sie das nächste Mal gehen sollen, um sich den Gaumen mal wieder so richtig verwöhnen zu lassen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Bei rund 5000 Lokalen in München ist diese Entscheidung nicht immer einfach. Genau deshalb gibt es Unterstützung durch die neue Ausgabe von DelikatEssen.

Die Autoren des Magazins haben für Sie anonym gegessen, getrunken und Kritiken verfasst, egal ob zum traditionellen Wirtshaus oder dem aktuellen Szenelokal. Neben den Restaurantkritiken gibt es außerdem Reportagen, Interviews und Geschichten rund ums Essen, Trinken und Ausgehen. Im Umlandteil finden Sie Tipps für Ausflugslokale, Brauereigasthöfe oder regionale, ideenreiche Küche.

Mehr dazu erfahren Sie auch hier.

Ausgaben zu Gewinnen:

münchen.tv verlost exklusiv 10 Mal eine Ausgabe der neuen DelikatEssen mit über 200 Kritiken, Reportagen und Empfehlungen für München. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück gehört das Magazin Ihnen. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am 9.08.2017.