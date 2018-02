Wohnungsbrand: Mann stirbt in seinem Schlafzimmer

Bei einem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Haimhausen bei Dachau ist ein Millionenschaden entstanden. Die Ursache für den Brand ist (…)

Um kurz nach vier Uhr ist es am Mittwochmorgen in der Landsberger Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Fünf Personen wurden (…)

Dank Rauchmelder: Glück im Unglück bei Zimmerbrand in Berg am Laim

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Berg am Laim zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Dank des Rauchmelders konnten sich (…)