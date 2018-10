Zehntausende demonstrieren in München gegen Rechts

Wieder große Demonstration in München geplant

Die CSU polarisiert seit Wochen mit ihren Forderungen zur Flüchtlingspolitik. In München setzten mehrere Zehntausend Menschen nun ein (…)

„Ausgehetzt“: Zehntausende demonstrieren in München

Am 15. September findet in München die lange Nacht der Demokratie statt. Diese soll für Inspiration, Begegnung und Reflexion sorgen. (…)

Die Lange Nacht der Demokratie in München

Die angekündigte Großdemonstration am Sonntag unter dem Motto „#ausgehetzt“ zieht immer größere Kreise. Gestern gründeten (…)

130 Institutionen rufen in München zu einer Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik der CSU auf – darunter auch die (…)

CSU will Demonstrationsverbot für Münchner Theater

Gesundheitsförderung „Freestyle“ und „THEA mobil“ gewinnen den ersten Münchner Gesundheitspreis

Am Donnerstag fand in der Alten Akademie in München die Verleihung des ersten Münchner Gesundheitspreises statt. Bürgermeister Josef (…)