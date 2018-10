Zeitumstellung 2018: Wann werden die Uhren auf Winterzeit gestellt?

Wie jedes Jahr werden Ende Oktober die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Wann genau an der Uhr gedreht wird und ob die Zeitumstellung nicht doch endlich abgeschafft wird, erfahren Sie hier.

Wann werden die Uhren umgestellt?

Zurzeit herrschen angenehme Temperaturen und man könnte meinen wir befinden uns noch im Spätsommer und nicht schon mitten im Herbst. Nichtsdestotrotz werden die Uhren bald wieder auf Winterzeit umgestellt und zwar am letzten Oktoberwochenende. In der Nacht von Samstag, den 27. Oktober 2018 auf Sonntag, den 28. Oktober 2018 werden die Uhren um 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt. Das bedeutet, wir können uns alle auf eine Stunde länger schlafen freuen. Allerdings wird es dann auch wieder früher dunkel.

Wie kann man sich die Zeitumstellung merken?

Für all diejenigen, die sich nie merken können, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, gibt es ein paar hilfreiche Eselsbrücken:

Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür. (Uhr wird eine Stunde vorgestellt)

Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen. (Uhr wird eine Stunde zurückgestellt)

Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen. (Uhr wird eine Stunde zurückgestellt) „Spring forward, fall back.“ [Im Frühling („spring“) den Zeiger eine Stunde vorstellen, im Herbst („fall“) eine Stunde zurück.]

Wie funktioniert das eigentlich mit Funkuhren und Smartphones?

Seit 1980 sorgen Physiker der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig für die Umstellung der Funkuhren. Über einen Zeitsender in Mainflingen bei Frankfurt wird ein Signal gesendet, das rund 100 Millionen Uhren in ganz Europa um eine Stunde zurückspringen lässt. Von Bahnhofsuhren über Wecker fallen alle Uhren mit Funksignalempfängern in die Verantwortung der Bundesanstalt. Größtenteils findet die Zeitumstellung somit automatisch statt.

Auch bei Smartphones erfolgt die Zeitumstellung in der Regel automatisch, da die meisten Geräte ihre Uhrzeit von Zeitservern aus dem Internet beziehen. Nutzer – egal ob Android-Gerät oder iPhone – sollten nur darauf achten, die automatische Umstellung in ihren Einstellungen zu aktivieren.

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Die Zeitumstellung ist generell sehr umstritten. Deshalb gab es im Juli und August eine EU-weite Online-Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmer für eine Abschaffung gestimmt hat. Die EU-Kommission will dies auch umsetzen und sieht vor, dass sich die Mitgliedsstaaten bis April 2019 entscheiden sollen, ob sie dauerhaft die Sommer- oder Winterzeit beibehalten wollen. Sollte dies funktionieren, wäre die Umstellung auf die Sommerzeit im März 2019 die letzte Zeitumstellung. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, ist allerdings fraglich, da einige Mitgliedsstaaten bereits Widerstand zeigen.