Zeugen gesucht: 23-Jähriger zertrümmert Gesicht eines Mannes

Am Faschingssonntag gerieten in der S3 mehrere Männer aneinander. Am Ostbahnhof trat ein 23-Jähriger dann mit so einer Wucht in das Gesicht eines Mannes, dass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt.

Die Männer gerieten zunächst in der S3 zwischen den Haltestellen Marienplatz und Ostbahnhof aneinander, es kam zu verbalen Streitigkeiten und dann am Bahnsteig 3/4 am Ostbahnhof auch zu Schlägen.

Gegen 01:10 Uhr bestiegen am Marienplatz zwei Personengruppen die S3 Richtung Holzkirchen im vorderen Zugteil und standen nebeneinander im Fahrradbereich. Die Gruppen bestanden zum einen aus drei Männern im Alter von 22 bis 25 Jahren, sowie aus drei Männern im Alter zwischen 27 und 34 Jahren, in Begleitung einer Frau Anfang 20. Bereits in der S-Bahn soll es zwischen den Gruppen zu Beleidigungen gekommen sein.

Beide Gruppen verließen am Ostbahnhof die S-Bahn im vorderen Bereich (Richtung Leuchtenbergring) des Bahnsteiges 3/4. Hier kam es nun auch zur körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde insbesondere einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Bayreuth durch einen 23-Jährigen Münchner derart ins Gesicht geschlagen, dass dieser einen doppelten Bruch des Augenhöhlenknochens, eine Nasenbeinfraktur sowie ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen in der S-Bahn oder zu der Auseinandersetzung am Bahnsteig machen können.

Für den Bereich des Bahnsteiges wird insbesondere nach zwei Männern und einer Frau, die sich zur Tatzeit im Bereich der Treppe aufgehalten haben, gesucht.

Erster Zeuge:

40 bis 45 Jahre alt

graue Mütze mit Aufschrift: „NOISE“

schwarzer Bart

dunkler Mantel, graue Jeans

braune Einkaufstasche

schwarze Schuhe

Zweiter Zeuge:

60 bis 65 Jahre alt

groß und schlank

graue Haare und Bart

beiger Mantel, schwarzer Schal

roter Pulli

braune Lederschuhe

blaue Einkaufstasche

Zeugin:

25 bis 30 Jahre alt

asiatisches Aussehen

schwarze lange Haare

grau/ rot gemusterter Poncho

schwarze Leggins

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen in der S3 oder zum Ostbahnhof machen? Sachdienliche Hinweise von Zeugen erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111.