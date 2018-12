Zivilcourage-Kurs: Münchner Polizei lädt zu Verhaltenstraining ein

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (maximal 25 pro Kurs) erfahren dann wie Gefahrensituationen vermeiden oder Rettungs- und Hilfeeinrichtungen, zum Beispiel ein Defibrillator, richtig genutzt werden. Die Kurse bestehen aus Theorie und praktischen Übungen und Fragen wie: Wann begehe ich unterlassene Hilfeleistung? Darf ich auch jemanden festnehmen? Und was genau ist eigentlich Notwehr? beantwortet. Außerdem lernen die Kursteilnehmer, welche Details für eine Personenbeschreibung relevant sind.

Zivilcourage und Selbstsicherheit gehen jeden etwas an! Doch wie helfe ich richtig? Ohne mit selbst dabei in Gefahr zu bringen? Leicht erlernbare Tipps zur Selbstbehauptung und Zivilcourage werden bei den Kursen der Aktion Münchner Fahrgäste vermittelt. In Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeipräsidiums München und der Münchner Bundespolizei werden 2019 wieder 12 Kurse angeboten.

Unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst? Wie helfe ich anderen?“ bietet die Aktion Münchner Fahrgäste in Zusammenarbeit mit der Polizei München auch 2019 wieder Kurse zum Thema Zivilcourage an.

Das könnte Sie auch interessieren

Mini-Stromausfall in München: Rolltreppen und Aufzüge bleiben stehen

Am Freitagnachmittag kam es in München zu einem kurzen Stromausfall, der nur 0,1 Sekunden andauerte. Dennoch: vor allem sensible (…)

Münchner Hauptbahnhof: 17-Jährige wirft Stuhl in Schnellimbiss und wird verhaftet

Eine 17-Jährige hat am Donnerstagmorgen in einem Schnellimbiss am Münchner Hauptbahnhof einen Stuhl nach einer Mitarbeiterin geworfen. (…)

Diebstahl-Serie geht weiter: Erneut hochwertige Pkw gestohlen

Bereits zum dritten Mal in diesem Monat wurden mehrere hochwertige Pkw in und um München entwendet. Am Wochenende schlugen die Diebe (…)

Zeugen gesucht: gefährliche Körperverletzung in Schwabing

Am Samstag, den 17. November 2018, wurde ein 33-jähriger Mann aus München in der Erich-Kästner-Straße beim Hohenzollernplatz durch (…)

Vermisste 16-Jährige wieder aufgetaucht

Mitte Oktober wurde eine 16-Jährige aus dem nördlichen Ostallgäu als vermisst gemeldet. Durch die Mithilfe der Bevölkerung ist sie (…)

Die Advents-Events der Münchner Polizei

In den kommenden Wochen der Adventszeit bietet das Polizeipräsidium München ein breit gefächertes Programm von Unterhaltung, Prävention (…)