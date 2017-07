Zoll präsentiert Marihuana-Fund mit Millionenwert

München – Zoll und Staatsanwaltschaft präsentieren am Mittwoch in München den Fund von einer halben Tonne Marihuana. Die Drogen mit Millionenwert waren in einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in der Region Hof sichergestellt worden.

Der Fahrer wurde festgenommen. In seinem LKW entdeckten die Beamten eine Trennwand hinter welcher das Marihuana versteckt war. Gegen ihn wurde Anklage erhoben, wie ein Zollsprecher am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte. Der Leiter des Zollkriminalamtes, Norbert Drude, und der Leiter der Staatsanwaltschaft Hof, Reiner Laib, wollen nun weitere Details zu dem Fall bekanntgeben.

Marihuana wird immer wieder in größeren Mengen sichergestellt – im vergangenen Jahr waren es in Deutschland insgesamt sechs Tonnen.

dpa