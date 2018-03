Zu Fuß auf der Autobahn: 36-Jährige stirbt

Auf der A95 bei München ist eine 36-jährige Frau von einem Auto erfasst und getötet worden. Sie war bei Fürstenried in der Dunkelheit zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs, wurde von einem Auto erfasst und etwa 80 Meter weit durch die Luft geschleudert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zur Unfallzeit war ein 46-jähriger Münchner mit seinem Auto auf der A95 unterwegs. Der Mann hatte zuvor seinen Bruder in Fürstenried abgesetzt und war anschließend auf der Autobahn stadteinwärts gefahren. Etwa zweieinhalb Kilometer vor dem Autobahnende bemerkte er plötzlich eine dunkle Gestalt vor seinem Auto.

Ohne noch eine Chance zu bremsen, kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei die Frau etwa 80 Meter weit geschleudert wurde, bevor sie auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Bei dem Zusammenprall mit dem Auto des Münchners wurde die 36-Jährige so schwer verletzt, dass sie nicht mehr ansprechbar war. Kurz nachdem sie vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht wurde, verstarb sie an ihren schweren Verletzungen.

Zur Unfallzeit regnete es, die Sichtverhältnisse waren dementsprechend schlecht. Momentan versuchen die Beamten der Verkehrspolizei Weilheim zu klären, was die Frau zu Fuß auf der Autobahn machte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche die Frau vor dem Unfall auf oder neben der Autobahn gesehen haben, gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0881/640-302 zu melden.

Während der Unfallaufnahme war die A 95 in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, die Staatsanwaltschaft München I hat zur Klärung des Sachverhalts ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Auch wird zu prüfen sein, ob der Unfall für den 46-jährigen Münchner bei den schlechten Sichtverhältnissen vermeidbar gewesen wäre.