Zwei Maskierte überfallen Hotelmitarbeiter

Ein 26-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in der Bayerstraße wurde am Montag von zwei Maskierten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Als der Hotelmitarbeiter Bargeld aus dem Tresor der Rezeption nahm, um es in seinem Büro abzurechnen, klopfte es an der verschlossenen Bürotüre. Als der Mitarbeiter diese öffnete, stand er zwei vollmaskierten Männern gegenüber. Diese schubsten ihn sofort so stark, sodass er mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Dabei hielt einer der Täter ein Messer in der Hand.

Im Anschluss nahmen sie sich wortlos das Bargeld vom Bürotisch und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Hotelmitarbeiter wurde bei dem Überfall leicht verletzt und verständigte sofort die Polizei. Daraufhin wurde eine Sofortfahndung nach den Tätern eingeleitet. Diese verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Beide männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Oberbekleidung und blaue Jeans, vollmaskiert, trugen Handschuhe. Einer war mit einem Messer bewaffnet.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mhz/Polizeipräsidium München