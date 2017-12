Zweite Klage im Kuhglocken-Streit – Ehefrau zieht auch vor Gericht

Im Landkreis Miesbach konnten am Dienstag, den 16.05.2017, bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen über acht Kilogramm Rauschgift sowie (…)

Bereits 2015 nahm der Kuhglockenstreit in Holzkirchen seinen Anfang. Damals erwirkte der Nachbar einer Milchbäuerin eine einstweilige (…)

23-Jähriger kommt jungen Frauen in der S-Bahn zu Hilfe

In der S3 Richtung Holzkirchen kam es am frühen Freitagmorgen (24. März) am Ostbahnhof zu einer Belästigung zweier jungen Frauen. Diese (…)