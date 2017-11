Zwölfjähriger auf nächtlicher Spritztour mit Papas nagelneuem Auto

Mitten in der Nacht hat ein Zwölfjähriger im oberbayerischen Bad Reichenhall eine Spitztour mit Papas nagelneuem Elektroauto unternommen.

Mit an Bord waren zwei gleichaltrige Freunde. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war einer Streife am Dienstag gegen 1.00 Uhr nachts das Auto aufgefallen, weil der Fahrer kaum zu sehen war. Die Beamten stoppten den Nachwuchsfahrer und seine Übungen auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Wie sich später herausstellte, hatte der junge Autofan den Wagenschlüssel des Vaters unbemerkt an sich genommen und war durch ein Fenster aus dem Haus gestiegen. Die rund acht Kilometer zu dem Supermarkt legte er unfallfrei zurück. Noch während der Kontrolle auf dem Parkplatz rief der besorgte Vater und Autobesitzer bei der Polizeiinspektion an und meldete, dass sein Sohn, die zwei Freunde aus der Nachbarschaft und auch das neue Auto mit Automatikgetriebe verschwunden seien.

Der Papa konnte aber sogleich wieder aufatmen: Die Beamten von der Inspektion sagten ihm, dass die Buben bereits im Auto der Kollegen säßen und nun nach Hause gebracht würden. Der erst eine Woche alte Pkw stehe unversehrt auf dem Parkplatz. Die Polizei fand die Aktion gar nicht lustig und belehrte die Buben eindringlich, die – weil sie noch nicht 14 Jahre alt sind – strafrechtlich nicht belangt werden können. Auch an der Fahrt im Streifenwagen hätten die drei sichtlich ihre Freude gehabt, berichteten die Beamten.

Der begabte Nachwuchsfahrer war im Übrigen alles andere als kleinlaut. Als sein Vater mit einem Aufenthalt in einer Polizeizelle drohte, willigte der Sohn sofort ein – aber nur unter der Bedingung, dass es dort einen Internetanschluss gebe. Man werde noch klären müssen, warum der Zwölfjährige das Auto schon so perfekt handhaben konnte, hieß es weiter im Polizeibericht.