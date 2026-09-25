Ab 1. Oktober: Flibco startet direkten Shuttlebus zwischen München und dem Flughafen Memmingen

Die bayerische Verkehrsanbindung an regionale Fluggesellschaften erhält Zuwachs. Hintergrund ist der spürbare Trend, dass immer mehr Urlauber, Pendler und Geschäftsreisende aus dem Großraum München auf kleinere Abflughäfen ausweichen, um das dichte europäische Streckennetz bekannter Billigflieger zu nutzen.

Auf diesen Bedarf reagiert nun der Mobilitätsdienstleister Flibco. Mit einer neuen Nonstop-Verbindung schließt das Unternehmen eine spürbare Lücke im Fernbusnetz: Über die neue Linie für den Bus München Memmingen sorgt der Anbieter ab Herbst für eine pünktliche, planbare Fahrt ohne das übliche Umsteigechaos.

Bessere Erreichbarkeit für den Allgäu Airport

Wer bisher ohne eigenes Auto von München zum rund 110 Kilometer westlich gelegenen Allgäu Airport Memmingen gelangen wollte, brauchte Geduld und gute Nerven.

Die Anreise per Bahn bedeutete meist Regionalzug-Verbindungen mit Umstiegen, Bahnsteigwechseln und dem anschließenden Warten auf lokale Zubringerbusse vor Ort.

Solche Zwischenschritte kosten Zeit und bergen bei Verspätungen stets das Risiko, den gebuchten Flug zu verpassen.

Der neue Direktbus bindet das Münchner Stadtzentrum nun ohne Zwischenhalte direkt an das Abflugterminal an.

Betriebsstart, Vorverkauf und Ticketpreise

Den operativen Betrieb nimmt Flibco am Donnerstag, den 1. Oktober 2026, auf. An diesem Tag rollen die ersten Fernbusse über die Autobahn in Richtung Allgäu.

Der Ticketverkauf läuft bereits seit dem 10. September 2026, sodass sich Herbst- und Winterreisen frühzeitig organisieren lassen.

Zum Start setzt das Unternehmen auf günstige Konditionen: Einfache Fahrten sind bereits ab 6,99 Euro buchbar. Im Vergleich zur Anfahrt mit dem privaten Pkw entfallen damit nicht nur Benzinkosten und Mautgebühren, sondern auch die teuren Parkgebühren auf den Langzeitparkplätzen des Airports.

Fahrzeiten, Haltestellen und Ablauf

Die Busse verkehren fahrplanmäßig in beiden Richtungen und bewältigen die gesamte Strecke bei normaler Verkehrslage in rund einer Stunde und fünfundzwanzig Minuten – komplett ohne Umstieg.

In München fahren die Busse am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB München) an der Arnulfstraße 17 im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ab. Die jeweilige Abfahrtsposition wird vor Ort digital über die Anzeigetafeln in der Haupthalle ausgewiesen. Am Zielort halten die Fahrzeuge unmittelbar vor dem Hauptzugang des Flughafens Memmingen (Am Flughafen 42, Memmingerberg). Reisende sparen sich damit lange Fußwege mit schwerem Gepäck und gelangen auf kürzestem Weg zu den Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen.

Digitale Buchung und Live-Fahrtenverfolgung

Der gesamte Buchungsvorgang läuft digital ab, sodass man sich das Anstehen am Schalter oder Ausdrucke auf Papier spart. Über die offizielle Flibco-App wählen Fahrgäste Reisetag sowie Uhrzeit aus und speichern das Ticket direkt auf dem Smartphone.

Dank integriertem GPS-Tracking in den Fahrzeugen lässt sich der aktuelle Standort des Busses live auf einer Karte nachverfolgen. Ergänzend informiert das System über die aktuelle Verkehrslage oder fahrplanrelevante Änderungen, was die Reiseplanung deutlich erleichtert und ausreichend Puffer für den Sicherheits-Check vor dem Boarding sichert.