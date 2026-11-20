Ein Umzug in München kostet mit einem Umzugsunternehmen je nach Wohnungsgröße und Serviceumfang zwischen 400 und 2.500 Euro. Die durchschnittlichen Kosten für einen Umzug in München liegen bei 800 bis 2.000 Euro. Das Umzugsunternehmen Umzugsengel aus München gibt Einblick in die Preise und erklärt, welche Faktoren den Preis wirklich bestimmen. Der folgende Artikel zeigt konkrete Preisrahmen, typische Zusatzkosten, Spartipps und Besonderheiten beim Umzug in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wichtigste Erkenntnisse

Ein Umzug innerhalb Münchens kostet für kleinere Haushalte etwa 400 bis 800 Euro. Je nach Wohnungsgröße, Etage und gewünschtem Service steigen die Umzugskosten auf 1.500 Euro und mehr.

Umzugsengel aus München arbeitet mit transparenter Preisgestaltung und bietet eine kostenlose Beratung sowie ein individuelles, unverbindliches Angebot für jeden Umzug.

Hauptfaktoren für die Kosten sind Wohnfläche, Umzugsvolumen, Etagenzahl, Aufzug, Altbau-Situation und gebuchte Zusatzleistungen wie Möbelmontage, Packservice oder Halteverbotszone.

Bei Buchung etwa 30 Tage vor dem Umzugstermin ist bei Umzugsengel häufig ein Frühbucherrabatt möglich. Kurzfristige Termine sind meist teurer.

Dieser Artikel erläutert konkrete Preisrahmen pro Wohnungsgröße, den Unterschied zwischen Teilservice und Vollservice, typische Zusatzkosten, Spezialfälle sowie Spartipps für den Umzug in München.

Was kostet ein Umzug in München aktuell wirklich?

München gehört zu den teuersten Städten Deutschlands für Umzugsdienstleistungen. Knappe Parkflächen, viele Altbauten ohne Aufzug und vergleichsweise hohe Löhne treiben die Umzugspreise nach oben. Die Kosten für Umzüge in München hängen dabei vor allem von der Wohnungsgröße und dem Volumen des Hausrats ab.

Die folgenden Richtwerte gelten für Umzüge im Stadtgebiet mit einem professionellen Umzugsunternehmen in München:

1-Zimmer-Wohnung bis ca. 35 m²: etwa 400 bis 800 Euro

etwa 400 bis 800 Euro 2-Zimmer-Wohnung bis ca. 60 m²: etwa 700 bis 1.200 Euro

etwa 700 bis 1.200 Euro 3-Zimmer-Wohnung bis ca. 80 m²: etwa 1.000 bis 1.800 Euro

etwa 1.000 bis 1.800 Euro 4-Zimmer-Wohnung ab ca. 90 m²: etwa 1.500 bis 2.500 Euro

Bei Fernumzügen aus München heraus kommen Fahrzeit und Kraftstoff hinzu, sodass die Kosten entsprechend steigen. Umzugsengel erstellt für jeden Umzug ein individuelles Angebot nach Volumen, Strecke und gewünschten Leistungen, statt mit pauschalen Quadratmeterpreisen zu arbeiten.

Aus welchen Bausteinen setzen sich die Kosten beim Umzug zusammen?

Die Frage, was ein Umzug kostet, lässt sich nur beantworten, wenn die einzelnen Bausteine bekannt sind. Die Entfernung und der Umfang des Hausrats beeinflussen die Umzugskosten ebenso wie die Zugänglichkeit der Wohnung.

Die wichtigsten Faktoren im Überblick:

Umzugsvolumen: Die Menge der Möbel, die Anzahl der Umzugskartons und sperrige Gegenstände bestimmen die Größe des benötigten Möbelwagens und die Arbeitszeit.

Die Menge der Möbel, die Anzahl der Umzugskartons und sperrige Gegenstände bestimmen die Größe des benötigten Möbelwagens und die Arbeitszeit. Entfernung: Innerhalb Münchens zählt weniger die Kilometerzahl als Verkehrslage und Zufahrt. Bei Fernumzügen steigen die Kosten durch Fahrzeit und Kraftstoff.

Innerhalb Münchens zählt weniger die Kilometerzahl als Verkehrslage und Zufahrt. Bei Fernumzügen steigen die Kosten durch Fahrzeit und Kraftstoff. Etage und Aufzug: Fehlt ein Aufzug, erhöht das die Umzugskosten durch einen Etagenzuschlag. Enge, steile Treppen in Münchner Altbauten verlangsamen die Arbeit zusätzlich.

Fehlt ein Aufzug, erhöht das die Umzugskosten durch einen Etagenzuschlag. Enge, steile Treppen in Münchner Altbauten verlangsamen die Arbeit zusätzlich. Personal und Arbeitszeit: Stundenpreise für Umzugshelfer in München liegen meist zwischen 35 und 55 Euro pro Stunde. Mehr Personal bedeutet einen schnelleren Ablauf, aber höhere Personalkosten.

Stundenpreise für Umzugshelfer in München liegen meist zwischen 35 und 55 Euro pro Stunde. Mehr Personal bedeutet einen schnelleren Ablauf, aber höhere Personalkosten. Sonderleistungen: Möbellift, Küchenabbau, Montage, Packservice oder Halteverbotszonen werden separat berechnet.

Umzugsengel fragt diese Faktoren bei einer kostenlosen Beratung per Telefon, Online-Formular oder Vor-Ort-Termin systematisch ab. So entsteht ein transparentes Angebot ohne Überraschungen.

Preisrahmen für Privatumzug in München (1- bis 4-Zimmer-Wohnung)

Der klassische Privatumzug macht den Großteil aller Umzüge in München aus. Hier tauchen die häufigsten Fragen nach den Kosten auf. Die folgenden Richtwerte gelten als grobe Orientierung für Umzüge im Stadtgebiet:

1-Zimmer-Wohnung bis ca. 35 m²: Der Transport mit 2 bis 3 Umzugshelfern, LKW und Tragehilfe kostet meist zwischen 400 und 800 Euro. Etage, Laufwege und Demontage beeinflussen den Aufwand.

Der Transport mit 2 bis 3 Umzugshelfern, LKW und Tragehilfe kostet meist zwischen 400 und 800 Euro. Etage, Laufwege und Demontage beeinflussen den Aufwand. 2-Zimmer-Wohnung bis ca. 60 m²: Die Spanne liegt häufig bei 700 bis 1.200 Euro. Bei Vollservice mit Packen bewegen sich die Preise eher am oberen Rand.

Die Spanne liegt häufig bei 700 bis 1.200 Euro. Bei Vollservice mit Packen bewegen sich die Preise eher am oberen Rand. 3-Zimmer-Wohnung bis ca. 80 m²: Der Richtwert liegt bei etwa 1.000 bis 1.800 Euro, abhängig von der Menge des Umzugsguts und den gebuchten Zusatzleistungen.

Der Richtwert liegt bei etwa 1.000 bis 1.800 Euro, abhängig von der Menge des Umzugsguts und den gebuchten Zusatzleistungen. 4-Zimmer-Wohnung ab ca. 90 m²: Oft ab 1.500 Euro aufwärts, mit einer breiteren Spanne bis 2.500 Euro je nach Umfang und Spezialtransporten.

Beim Umzug innerhalb Münchens beeinflusst oft nicht die Entfernung den Preis am stärksten, sondern Etagen, Halteverbotszonen und die Zugänglichkeit des Zielorts. Jeder Umzug hat seine eigene Größe und seinen eigenen Aufwand.

Unterschiede bei den Kosten: Teilservice vs. Vollservice-Umzug

Die Auswahl zwischen Teilservice und Vollservice wirkt sich deutlich auf die Kosten aus.

Teilservice bedeutet: Die Kundschaft packt das Umzugsgut selbst in Kartons und demontiert Lampen oder kleinere Möbel. Das Umzugsunternehmen übernimmt Transport, Tragen und auf Wunsch Demontage und Aufbau schwerer Möbel. Eigenleistung beim Packen kann die Kosten für den Umzug spürbar senken.

Vollservice, auch Rundum-sorglos-Paket genannt, umfasst Planung, Verpackung, Demontage und Montage, Transport sowie auf Wunsch das Einpacken sensibler Gegenstände und Schränke. Der Einpackservice verpackt das Umzugsgut professionell und packt es am Zielort wieder aus.

Umzugsengel bietet beide Varianten an. Beim Teilservice liefert das Unternehmen Umzugskartons und Verpackungsmaterial direkt nach Hause. Beim Vollservice übernimmt ein geschultes Team alles von der Verpackung bis zum Aufbau. Verpackungsmaterialien wie Kartons, Luftpolsterfolie und Seidenpapier werden auf Wunsch bereitgestellt.

Zusatzleistungen wie Möbelmontage oder Packservice erhöhen die Umzugskosten spürbar. Ein 2-Zimmer-Umzug in München liegt beim Teilservice eher im unteren, beim Vollservice eher im oberen Bereich der genannten Spannbreiten. Die Hilfe durch Profis spart allerdings Zeit und reduziert Stress.

Typische Zusatzkosten beim Umzug in München

Neben dem reinen Transport fallen beim Umzug in München häufig Zusatzleistungen an. Diese sollten im Umzugsangebot getrennt ausgewiesen sein.

Halteverbotszone: Die Kosten für eine Halteverbotszone in München liegen typischerweise zwischen 120 und 250 Euro. Halteverbotszonen werden eigens für Umzüge eingerichtet und verkürzen die Tragewege erheblich.

Die Kosten für eine Halteverbotszone in München liegen typischerweise zwischen 120 und 250 Euro. Halteverbotszonen werden eigens für Umzüge eingerichtet und verkürzen die Tragewege erheblich. Möbellift/Außenaufzug: Der Einsatz lohnt sich bei höheren Etagen oder engen Treppenhäusern. Tagespauschalen liegen je nach Aufwand bei etwa 250 bis 450 Euro.

Der Einsatz lohnt sich bei höheren Etagen oder engen Treppenhäusern. Tagespauschalen liegen je nach Aufwand bei etwa 250 bis 450 Euro. Möbelmontage: Umzugsunternehmen bieten Möbelmontage und Demontage an. Der Aufbau von Einbauküchen oder Schrankwänden wird separat kalkuliert.

Umzugsunternehmen bieten Möbelmontage und Demontage an. Der Aufbau von Einbauküchen oder Schrankwänden wird separat kalkuliert. Verpackungsmaterial: Umzugskartons, Kleiderboxen und Folien kosten je nach Menge zwischen 50 und 200 Euro.

Umzugskartons, Kleiderboxen und Folien kosten je nach Menge zwischen 50 und 200 Euro. Entrümpelung und Entsorgung: Die Entrümpelung und Entsorgung alter Möbel wird als Zusatzleistung angeboten. Sperrmüll und alte Möbel werden dabei fachgerecht entsorgt.

Die Entrümpelung und Entsorgung alter Möbel wird als Zusatzleistung angeboten. Sperrmüll und alte Möbel werden dabei fachgerecht entsorgt. Zwischenlagerung: Eine Möbellagerung bei Verzögerung des Einzugstermins kostet je nach Volumen ab etwa 90 Euro monatlich.

Umzugsengel verfügt über einen eigenen Möbellift und bietet Entrümpelung sowie Möbellagerung in München und Umgebung an. Wenn alles aus einer Hand kommt, ist das oft preislich effizienter, als mehrere Dienstleister zu beauftragen. Diese Zusatzkosten können den Gesamtpreis deutlich verändern und sollten daher im Angebot transparent aufgeführt sein.

Spezialfälle: Firmenumzug, Entrümpelung, Lagerung und Schwertransporte

Neben dem klassischen Privatumzug in München fallen bei vielen Haushalten und Unternehmen weitere Umzugsarten mit eigenen Kostenstrukturen an.

Firmen- und Büroumzug:

Die Abrechnung erfolgt meist nach benötigter Mannschaft, Fahrzeugen und geplanter Ausfallzeit.

IT-Arbeitsplätze, Akten und sensible Geräte erfordern zusätzliche Planung und Ausrüstung.

In München finden Büroumzüge oft am Wochenende oder abends statt, um den Betrieb zu schonen. Das hat Einfluss auf den Preis und die Verfügbarkeit.

Entrümpelung und Haushaltsauflösung:

Die Preise für Entrümpelungen hängen von Menge, Zugänglichkeit und Entsorgungswegen ab.

Entrümpelungen können auch bei Wohnungsauflösungen durchgeführt werden.

Die Kombination aus Umzug und Entrümpelung ist oft günstiger als zwei getrennte Aufträge. Weniger Umzugsgut spart zudem Geld beim Transport.

Möbellagerung und Spezialtransporte:

Monatliche Lagerkosten richten sich nach Volumen, Standort und Sicherheitsstandard.

Spezialtransporte für Klaviere, Tresore, Wasserbetten oder schwere Geräte erfordern Sonderausrüstung und geschulte Mitarbeiter.

Umzugsengel bietet diese Leistungen in München sowie von den Standorten Moosinning und Holzkirchen aus einer Hand an. Das erleichtert die Planung und verbessert die Kostenübersicht, weil Kunden nur einen Partner für den gesamten Umzugsprozess brauchen.

Warum Umzüge in München besondere Anforderungen an Umzugsunternehmen stellen

Ein Umzug in München bringt teils andere Herausforderungen mit sich als in kleineren Städten. Das spiegelt sich direkt in den Kosten wider.

Enge Straßen und knapper Parkraum: In Vierteln wie Maxvorstadt, Schwabing, Glockenbach oder Altstadt-Lehel ist das Parken direkt vor der Haustür selten möglich.

In Vierteln wie Maxvorstadt, Schwabing, Glockenbach oder Altstadt-Lehel ist das Parken direkt vor der Haustür selten möglich. Altbauten ohne Aufzug: Hohe Etagen, steile Treppen und schmale Durchgänge verlängern die Tragezeit und erhöhen den Aufwand.

Hohe Etagen, steile Treppen und schmale Durchgänge verlängern die Tragezeit und erhöhen den Aufwand. Halteverbotszonen: Strikte Parkbestimmungen machen in der Innenstadt fast immer eine Halteverbotszone nötig.

Strikte Parkbestimmungen machen in der Innenstadt fast immer eine Halteverbotszone nötig. Stoßzeiten: Der Berufsverkehr verlängert Fahr- und Wartezeiten, was die Arbeitszeit erhöht.

Bei der Auswahl eines Umzugsunternehmens in München helfen Kundenbewertungen, ein vollständiges Impressum, eine feste Adresse und ein nachvollziehbarer Versicherungsschutz. Erfahrene Umzugsfirmen wie Umzugsengel setzen auf eigene Fahrzeuge, einen eigenen Möbellift, routinierte Teams und eine genaue Umzugsplanung. Das spart in schwierigen Münchner Situationen Zeit und damit Kosten.

Wie Umzugsengel Preise kalkuliert und Transparenz sicherstellt

Die Frage, was ein Umzug mit einem Umzugsunternehmen in München kostet, beantwortet Umzugsengel immer mit einer individuellen Kalkulation. Ziel ist ein Angebot ohne versteckte Kosten. Beratung und Kostenvoranschlag sind bei Umzugsengel kostenlos.

Der typische Ablauf:

Erste Kontaktaufnahme per Telefon, Online-Formular oder E-Mail mit grundlegenden Daten wie Wohnfläche, Etage, Adresse in München und Umzugstermin. Kostenlose Beratung, bei Bedarf mit Besichtigung vor Ort. So werden das Umzugsvolumen und die Zugänglichkeit genau eingeschätzt. Individuelles, unverbindliches Angebot mit transparenter Auflistung von Transport, Personal, Material und eventuellen Zusatzleistungen. Versteckte Kosten, wie sie bei sehr günstigen Umzugsangeboten auftreten können, werden so vermieden. Auswahl des Service-Pakets: Teil- oder Vollservice sowie zusätzliche Optionen wie Möbellagerung oder Entrümpelung.

Ein Frühbucher-Vorteil ist möglich: Wer etwa 30 Tage vor dem Umzugstermin bucht, profitiert in vielen Fällen von einem Rabatt. Sehr kurzfristige Termine sind dagegen meist teurer. Umzugsengel greift auf fest angestellte, geschulte Mitarbeiter und eine eigene Fahrzeugflotte zurück. Das sorgt für stabile Qualität, verlässliche Zeitplanung und Kenntnis der Münchner Gegebenheiten.

Das Einholen und Vergleichen mehrerer Umzugsangebote hilft grundsätzlich bei der Suche nach dem passenden Anbieter. Entscheidend ist jedoch nicht nur der niedrigste Preis, sondern auch Versicherung, Bewertungen und Leistungsumfang.

Wie sich beim Umzug in München Kosten sparen lassen – ohne auf Qualität zu verzichten

Ein günstiger Umzug muss kein Billig-Umzug sein. Mit der richtigen Planung lässt sich Geld sparen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Konkrete Spartipps:

Frühzeitig planen: Mindestens 4 bis 6 Wochen vorher buchen. Umzüge am Monatsende und an Wochenenden sind in München oft teurer. Unter der Woche und zur Monatsmitte gibt es meist bessere Verfügbarkeit.

Mindestens 4 bis 6 Wochen vorher buchen. Umzüge am Monatsende und an Wochenenden sind in München oft teurer. Unter der Woche und zur Monatsmitte gibt es meist bessere Verfügbarkeit. Volumen reduzieren: Frühzeitig aussortieren, verkaufen, spenden oder entrümpeln. Weniger Umzugsgut bedeutet einen kleineren Möbelwagen und weniger Arbeitszeit.

Frühzeitig aussortieren, verkaufen, spenden oder entrümpeln. Weniger Umzugsgut bedeutet einen kleineren Möbelwagen und weniger Arbeitszeit. Teilweise Eigenleistung: Kartons selbst packen, Lampen demontieren und Waschmaschinen abklemmen, wenn das sicher möglich ist. Umzugskartons sollten vor dem Packen auf Schäden überprüft werden.

Kartons selbst packen, Lampen demontieren und Waschmaschinen abklemmen, wenn das sicher möglich ist. Umzugskartons sollten vor dem Packen auf Schäden überprüft werden. Halteverbotszone rechtzeitig einrichten lassen: So werden lange Tragewege und zusätzliche Arbeitszeit vermieden.

So werden lange Tragewege und zusätzliche Arbeitszeit vermieden. Angebote genau prüfen: Auf transparente Preise, Versicherungsumfang und geschultes Personal achten. Nicht jeder niedrige Preis ist am Ende günstig.

Umzugsengel berät bei der Umzugsplanung, wo Eigenleistung sinnvoll ist und wo professioneller Service langfristig günstiger und sicherer ist.

FAQ zu Kosten und Organisation beim Umzug in München

Was kostet ein durchschnittlicher Umzug in München mit Umzugsunternehmen?

Ein Umzug einer 1-Zimmer-Wohnung in München kostet etwa 400 bis 800 Euro, eine 2-Zimmer-Wohnung etwa 700 bis 1.200 Euro. Bei 3 bis 4 Zimmern liegen die Kosten zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Der tatsächliche Preis hängt von Umfang, Etage und Servicepaket ab. Umzugsengel erstellt dafür ein individuelles, unverbindliches Angebot.

Wie früh sollte ein Umzugsunternehmen in München gebucht werden?

In München empfiehlt sich eine Buchung 4 bis 6 Wochen vor dem Termin, in den Sommermonaten und zum Monatsende eher früher. Bei Buchung circa 30 Tage vor dem Umzug ist häufig ein Frühbucher-Vorteil möglich. Kurzfristige Termine sind bei freier Kapazität machbar, aber meist mit höheren Kosten verbunden.

Welche Infos braucht Umzugsengel, um den Preis für einen Umzug zu berechnen?

Benötigt werden Angaben zu Wohnfläche, Zimmeranzahl, Etage, Aufzug, Adressen, Umzugstermin und gewünschten Leistungen wie Montage, Packservice oder Lagerung. Auch besondere Stücke wie Klavier oder Tresor sollten genannt werden. Fotos oder Inventarlisten per E-Mail oder Online-Anfrage helfen bei der schnellen Einschätzung.

Wann lohnt sich ein Vollservice-Umzug in München besonders?

Vollservice lohnt sich besonders für beruflich stark eingespannte Personen, Familien mit kleinen Kindern sowie Seniorinnen und Senioren. Auch bei zeitkritischen Umzügen mit nahtlosem Wohnungswechsel ist der Rundum-sorglos-Service sinnvoll. Umzugsengel übernimmt dann Planung, Packen, Transport, Aufbau und alle weiteren Aufgaben.

Welche Rolle spielt die Etage beim Preis für den Umzug in München?

Hohe Etagen ohne Aufzug und lange Laufwege führen zu mehr Arbeitszeit und damit höheren Kosten, besonders in Münchner Altbauten. Ein Möbellift kann die Arbeit erleichtern und insgesamt Kosten sparen, obwohl er extra berechnet wird. Umzugsengel prüft die Zugänglichkeit bereits bei der Angebotserstellung.

Welche Aufgaben sollten rund um den Umzug nicht vergessen werden?

Ein Nachsendeantrag sollte rechtzeitig vor dem Umzug gestellt werden. Die Ummeldung beim Bürgerbüro muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug erfolgen. Kinder sollten frühzeitig auf den Umzug vorbereitet werden. Umzugshelfer, ob privat oder professionell, sollten mit Wasser und Verpflegung versorgt werden.