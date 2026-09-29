Cartier Santos – Preisklasse und die besten Alternativen

Aktuelle Angebote auf Chrono24 zeigen die Preisspanne auf einen Blick: Eine Cartier Santos ist bereits im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich zu finden, während Sondermodelle mit Tourbillon oder Diamantbesatz sechsstellige Beträge erreichen. Ist die passende Santos gerade nicht verfügbar oder das Budget knapper bemessen, bieten die Chopard Alpine Eagle, die Bell & Ross BR 03 und die TAG Heuer Carrera drei Alternativen, die sich dort direkt vergleichen lassen.

Die Santos gilt dabei als eine der ersten Armbanduhren der Uhrengeschichte überhaupt: 1904 entwickelte Louis Cartier sie für den brasilianischen Flugpionier Alberto Santos-Dumont, damit dieser während des Fliegens die Zeit ablesen konnte, ohne nach einer Taschenuhr greifen zu müssen. Das quadratische Gehäuse mit den charakteristischen sichtbaren Schrauben macht sie bis heute unverwechselbar.

Cartier Santos – Preisklasse im Überblick

Die Santos-Familie gliedert sich grob in zwei Linien: die schlanke, elegante Santos-Dumont und die etwas sportlichere Santos de Cartier, die 2018 überarbeitet wurde und seit 2026 auch mit einem kompakteren Chronographen-Gehäuse (LM-Größe) erhältlich ist. Je nach Modell, Größe und Material reicht die Preisspanne von vergleichsweise erschwinglichen Stahlversionen bis zu hochpreisigen Sondermodellen mit Diamantbesatz oder fliegendem Tourbillon.

Modellvariante Material / Ausstattung Preisniveau Santos-Dumont (Quarz, kleine Größe) Edelstahl oder Stahl/Gold Einstiegsniveau der Kollektion Santos de Cartier Medium/Large Edelstahl, Automatik Mittleres bis gehobenes Preissegment Santos de Cartier Bicolor / Gold Stahl-Gold-Kombination oder Vollgold Deutlich höheres Preisniveau Santos Chronograph Edelstahl, Bicolor oder Gold Oberhalb der Drei-Zeiger-Modelle Santos Skeleton / Tourbillon, Diamantbesatz Edelmetall, Komplikationen Höchstes Preissegment der Kollektion

Auf Chrono24 zeigt sich diese Spannbreite sehr deutlich: Einfache Santos-Referenzen in gutem Zustand werden dort im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angeboten, während Spitzenmodelle mit Tourbillon und Diamantlünette einen sechsstelligen Betrag erreichen können. Für die meisten Stahl- und Bicolor-Modelle bewegt sich der Marktpreis nach aktuellen Auswertungen im mittleren vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich, wobei einzelne gefragte Referenzen auch darüber liegen.

Cartier Santos – Preisklasse und die besten Alternativen auf Chrono24 im Vergleich

Wer eine Alternative zur Santos sucht, orientiert sich meist an einem der prägenden Merkmale der Uhr: dem kantigen, klar erkennbaren Gehäuse, dem sportlich-eleganten Charakter oder der Kombination aus Metallarmband und Alltagstauglichkeit. Drei Modelle werden in diesem Zusammenhang besonders häufig genannt.

Modell Gehäuseform / Charakter Preisniveau Besonderheit Chopard Alpine Eagle Rund, integriertes Metallarmband, sportlich-elegant Ähnlich bis leicht oberhalb der Santos Robustes Gehäuse, eigenständige Ästhetik Bell & Ross BR 03 Quadratisch, Fliegeruhren-Design Meist günstiger als vergleichbare Santos-Modelle Sehr direkter Bezug zur Aviatik TAG Heuer Carrera Rund, klassisch-sportlich Unterhalb bis auf Höhe der Santos Motorsport-Historie statt Aviatik

Chopard Alpine Eagle

Die Alpine Eagle setzt wie die Santos de Cartier auf ein integriertes Metallarmband und einen sportlich-eleganten Auftritt, allerdings mit rundem statt quadratischem Gehäuse. Wer den Look einer Luxussportuhr mit Edelstahlarmband sucht, aber ein weniger kantiges Design bevorzugt, findet hier eine naheliegende Alternative, deren aktuelle Angebote sich auf Chrono24 direkt mit der Santos vergleichen lassen.

Bell & Ross BR 03 auf Chrono24

Am nächsten an der Formsprache der Santos liegt die BR 03 von Bell & Ross: quadratisches Gehäuse, klar von der Fliegerei inspiriert, meist zu einem zugänglicheren Preis als eine vergleichbare Cartier-Referenz. Für alle, die vor allem das kantige Design schätzen, ist sie oft die naheliegendste Wahl.

TAG Heuer Carrera

Die Carrera bringt eine andere Geschichte mit, ihre Wurzeln liegen im Motorsport statt in der Luftfahrt. Preislich reicht sie von zugänglichen Einstiegsmodellen bis in Preisregionen, die einer Santos de Cartier ähneln, und punktet vor allem bei Käufern, die ein rundes, klassisch-sportliches Gehäuse bevorzugen und beide Modelle vorab auf Chrono24 gegenüberstellen möchten.

Cartier Santos und Alternativen auf Chrono24 vergleichen

Da sich sowohl Preise als auch Verfügbarkeit bei Cartier Santos und ihren Alternativen laufend ändern, lohnt sich vor einer Kaufentscheidung ein direkter Blick auf aktuelle Angebote. Auf Chrono24 lassen sich Santos-Referenzen nach Größe, Material und Zustand filtern und mit Modellen wie der Alpine Eagle, der BR 03 oder der Carrera vergleichen, sodass Preisniveau und Ausstattung der jeweiligen Modelle direkt gegenübergestellt werden können.

So lässt sich unabhängig von Listenpreisen ein realistisches Bild davon gewinnen, was für eine bestimmte Santos-Referenz oder eine vergleichbare Alternative auf dem Sekundärmarkt aktuell aufgerufen wird.

Fazit

Die Cartier Santos deckt mit ihren verschiedenen Linien ein breites Preisspektrum ab, vom vergleichsweise zugänglichen Stahlmodell bis zum hochpreisigen Sondermodell mit Komplikation. Wer eine Alternative sucht, findet je nach Vorliebe für Gehäuseform, Markenhistorie und Preisniveau in der Chopard Alpine Eagle, der Bell & Ross BR 03 oder der TAG Heuer Carrera eine passende Option. Ein Vergleich aktueller Angebote auf Chrono24 zeigt dabei am zuverlässigsten, welches Modell im gewünschten Budget tatsächlich erhältlich ist.