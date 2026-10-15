Die besten Hausverwaltungen in München: Anbieter für WEG- und Mietverwaltung im Vergleich

Wer in München eine Hausverwaltung sucht, trifft auf kleine Büros mit einer Handvoll Häuser ebenso wie auf Unternehmen, die zehntausende Einheiten betreuen. Ob eine Eigentümergemeinschaft den Verwalter wechseln will oder ein Vermieter sein Mietshaus abgeben möchte, die Unterschiede zeigen sich meist erst im Alltag. Sie werden sichtbar bei der Nebenkostenabrechnung, bei einem Wasserschaden oder bei der Frage, wie lange eine Antwort auf sich warten lässt. Dieser Vergleich stellt fünf Hausverwaltungen aus München und dem direkten Umland vor. Grundlage sind ausschließlich Angaben, die die Unternehmen selbst veröffentlichen, also Leistungsumfang, Größe des Bestands, digitale Angebote und Erreichbarkeit. In die Reihenfolge fließt besonders ein, wie viele Aufgaben ein Verwalter aus einer Hand übernimmt.

Platz 1: LIKKA verbindet Verwaltung, Haustechnik und Messdienst

Auf Rang eins der Münchner Auswahl steht LIKKA Immobilien, denn zum Unternehmen gehören neben den Verwaltern ein technisches Gebäudemanagement, eine Energieberatung und ein Messdienst für Heiz- und Wasserkosten. Vom Büro an der Drachenseestraße 1 in Sendling-Westpark aus betreut das Team Eigentümergemeinschaften, Mietshäuser, einzelne vermietete Wohnungen und Gewerbeflächen.

Der Messdienst rechnet den Verbrauch digital ab. Für Ablesung und Verbrauchsabrechnung entfällt damit die Abstimmung mit einem zusätzlichen Dienstleister. Betreut werden Objekte vom Mehrfamilienhaus bis zur Wohnanlage mit mehreren hundert Einheiten, persönlich durch zertifizierte Verwalter. Interessenten erhalten zunächst ein kostenfreies Erstgespräch. Ihr Angebot erstellt LIKKA Immobilien erst nach einer Besichtigung des Gebäudes und weist darin Grund- und Sonderleistungen getrennt aus.

Platz 2: Heinrich Bossert Immobilien verwaltet seit 1925

Die Heinrich Bossert Immobilien wurde 1925 gegründet und hat ihren Münchner Sitz im Bossert-Haus an der Leopoldstraße 9 in Schwabing. Mit über 120 Mitarbeitenden betreut das Unternehmen an den Standorten München, Frankfurt, Düsseldorf und Karlsruhe einen Bestand von rund 32.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten für Investoren und Privatkunden. Seit März 2026 gehört es zur PHM Group, einem Verbund von Immobiliendienstleistern aus mehreren europäischen Ländern. Neben der Verwaltung von Mietshäusern und der WEG-Verwaltung bietet Bossert Vermietung und Investmentberatung an. Unterlagen zu den verwalteten Objekten finden Kunden in einem eigenen Login-Bereich. Das Haus eignet sich vor allem für Eigentümer größerer Bestände.

Platz 3: Die Sterr GmbH betreut rund 7.800 Einheiten von Unterhaching aus

Direkt südlich der Stadtgrenze, an der Von-Stauffenberg-Straße in Unterhaching, arbeitet die Sterr GmbH. Im Großraum München betreut das Unternehmen laut Website rund 7.800 Eigentumswohnungen, Gewerbeobjekte und Mietwohnanlagen mit einem Team aus 23 Mitarbeitenden. Neben Eigentümergemeinschaften und Mietshäusern verwaltet Sterr auch einzelne Wohnungen im Sondereigentum und vermittelt Immobilien als Makler. Eigentümer registrieren sich mit einem achtstelligen Einladungscode im Serviceportal, das im Browser und als App für iOS und Android läuft. Dort liegen Dokumente wie Teilungserklärung, Energieausweis und Betriebskostenabrechnungen, und Mängel lassen sich online melden.

Platz 4: GLOBAL Institut Immobilien führt für jedes Haus ein Treuhandkonto

Die GLOBAL Institut Immobilien GmbH ist seit 1952 in München tätig und hat ihr Büro in der Oettingenstraße im Lehel. Sie verwaltet Mietshäuser und Wohnungseigentümergemeinschaften und übernimmt dabei auch die Neuvermietung, von der Anzeige über Besichtigungen und Mieterauswahl bis zur Wohnungsübergabe. Für jedes verwaltete Haus führt das Unternehmen ein eigenes Treuhandkonto bei einer Spezialbank für Haus- und Grundbesitz. Seit Jahrzehnten ist es Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD. Die Verbindung von Verwaltung und Vermietung spricht vor allem Eigentümer von Mietshäusern an, die beides in eine Hand geben möchten.

Platz 5: MARAX nennt eine Antwortzeit von unter 48 Stunden

Die MARAX GmbH unterhält ein Büro an der Dingolfinger Straße in München und ein zweites in Tegernsee. Nach eigenen Angaben verwaltet sie mehr als 1.000 Einheiten in über 30 Objekten, darunter Eigentümergemeinschaften und Mietshäuser. Auf der Website stehen eine Antwortzeit von unter 48 Stunden, ein fester Ansprechpartner je Gebäude und zertifizierte Verwalter. Ein Kundenportal soll Abläufe verkürzen und für mehr Transparenz sorgen. Mit dem Standort am Tegernsee kommt MARAX auch für Eigentümer infrage, die neben einer Münchner Wohnung eine Immobilie im Oberland besitzen.

Welche Verwaltung zu welchem Objekt passt

Die Rangfolge ersetzt keine Prüfung im Einzelfall. Entscheidend sind Größe, Art und Zustand des Objekts. Eine grobe Orientierung gibt folgende Zuordnung:

Wohnanlage mit Heizzentrale, Aufzug oder Tiefgarage: ein Verwalter mit eigener Haustechnik und eigenem Messdienst

Bestand eines Investors in mehreren Städten: ein Unternehmen mit mehreren Standorten und großem Team

Einzelnes Mietshaus in der Innenstadt: eine Verwaltung, die Vermietung und Mietinkasso gemeinsam übernimmt

Eigentum in München und im Oberland: ein Verwalter mit Büros an beiden Orten

Vor der Unterschrift lohnt ein Termin vor Ort, bei dem der künftige Ansprechpartner das Gebäude selbst ansieht. Ein Angebot, das auf einer Besichtigung beruht, bildet Technik, Zustand und anstehende Arbeiten genauer ab als ein pauschaler Preis pro Einheit.

Bei der Betriebskostenabrechnung zeigt sich die Qualität einer Mietverwaltung

Für Vermieter ist die jährliche Abrechnung der Nebenkosten eine Pflicht mit spürbaren finanziellen Folgen. Nach § 556 BGB zu den Betriebskosten muss sie dem Mieter spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums vorliegen. Kommt sie später, kann der Vermieter eine Nachzahlung in der Regel nicht mehr verlangen. Eine Verwaltung, die diese Frist verpasst, kostet den Eigentümer also unmittelbar Geld.

Dieselbe Vorschrift erlaubt es, Mietern die Belege zur Abrechnung elektronisch bereitzustellen. Ein Weg dafür sind Kundenportale, wie sie mehrere Verwalter dieser Liste anbieten. Verlangt ein Mieter Einsicht, entfällt so der Termin im Büro.

Mieter lesen ihre Abrechnung meist genau, und Fehler beim Zeitraum, beim Verteilungsschlüssel oder bei nicht umlagefähigen Posten fallen schnell auf. Welche typischen Fehler in der Nebenkostenabrechnung Mieter beanstanden, sollte deshalb auch jeder Vermieter kennen, bevor die Abrechnung verschickt wird.

Im Herbst gehören Dachrinnen und Leitungen auf die Liste der Verwaltung

In einer Eigentümergemeinschaft kümmert sich die Verwaltung um das gemeinschaftliche Eigentum, also um Dach, Fassade, Leitungen und Außenanlagen. Vor dem ersten Frost zeigt sich, ob regelmäßig Begehungen stattfinden. Laub in der Dachrinne, gebrochene Ziegel oder volle Wasserleitungen im Garten führen bei Minusgraden zu Schäden, die am Ende die Gemeinschaft bezahlt.

Welche Arbeiten nötig sind, um das Haus winterfest zu machen, hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zusammengestellt, vom Entleeren der Außenleitungen bis zur Kontrolle der Heizungsrohre. In dieselbe Jahreszeit fällt die Organisation des Räum- und Streudienstes, für den die Eigentümer haften. Eine gute Verwaltung vergibt ihn rechtzeitig und lässt sich die Einsätze dokumentieren.