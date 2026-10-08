Ideen: Rohre verkleiden an Wand, Ecke und Decke

Welche Rohre lassen sich verkleiden und worauf ist vorab zu achten?

In vielen Altbauten verlaufen Heizungsrohre, Wasserleitungen und Abflussrohre auf dem Mauerwerk statt in der Wand. Technisch ist das kein Problem, der Anblick stört jedoch häufig die Optik des Raums. Eine Rohrverkleidung hat deshalb zunächst eine gestalterische Funktion. Hinzu kommen praktische Vorteile: Die Reinigung wird einfacher, weil kein Staub mehr hinter den Rohren liegt, und heiße Heizungsrohre sind vor Berührung durch Kinder und vor Haustieren geschützt.

Vor der Planung sind drei Punkte zu klären. Erstens dehnen sich Heizungsrohre bei Wärme aus, weshalb die Verkleidung nicht fest am Rohr anliegen darf. Ein Abstand von einigen Millimetern rund um das Rohr verhindert Knackgeräusche. Zweitens müssen Ventile, Absperrhähne und Reinigungsöffnungen erreichbar bleiben. Drittens gelten für Gasleitungen eigene technische Regeln, sodass deren Verkleidung mit dem Installateur abzustimmen ist. Als Nachteile einer Verkleidung gelten, dass die Wärmeabgabe der Rohre an den Raum sinkt und Undichtigkeiten später bemerkt werden.

Ideen für Heizungsrohre entlang der Wand

Am häufigsten verlaufen zwei Heizungsrohre waagerecht knapp über dem Boden von Heizkörper zu Heizkörper. Für diese Lage kommen drei Möglichkeiten infrage.

Sockel aus einem L-Formteil: Ein vorgefertigtes Winkelprofil aus Gipskarton wird über die Rohre gesetzt und schließt an Wand und Boden an. Nach dem Spachteln und Streichen in der Farbe der Wand ist es als flacher Sockel sichtbar, der sich in Wohnräumen und im Schlafzimmer unauffällig einfügt.

Ein vorgefertigtes Winkelprofil aus Gipskarton wird über die Rohre gesetzt und schließt an Wand und Boden an. Nach dem Spachteln und Streichen in der Farbe der Wand ist es als flacher Sockel sichtbar, der sich in Wohnräumen und im Schlafzimmer unauffällig einfügt. Erhöhter Sockel als Ablage: Wird die Verkleidung bewusst höher und tiefer ausgeführt, entsteht eine schmale Ablage entlang der Wand. Diese Idee eignet sich für Rohre, die in einer Höhe von 100 bis 200 mm über dem Boden liegen.

Wird die Verkleidung bewusst höher und tiefer ausgeführt, entsteht eine schmale Ablage entlang der Wand. Diese Idee eignet sich für Rohre, die in einer Höhe von 100 bis 200 mm über dem Boden liegen. Rohrabdeckleiste: Für einzelne, dünne Rohre gibt es Rohrabdeckleisten, die wie eine hohe Sockelleiste montiert werden. Diese Lösung ist schnell umgesetzt, in der Gestaltung der Oberfläche aber an das Dekor der Leiste gebunden.

Ideen für senkrechte Rohre in der Raumecke

Steigleitungen und Fallrohre verlaufen meist in einer Ecke vom Boden bis zur Decke. Hier wird die Rohrabdeckung zu einem Bestandteil der Architektur, denn sie ist auf voller Raumhöhe im Blick.

Eckkasten in Wandfarbe: Ein L-Formteil schließt die Ecke mit einer geraden Kante. Gestrichen wie die Wand fällt die Verkleidung kaum ins Auge.

Ein L-Formteil schließt die Ecke mit einer geraden Kante. Gestrichen wie die Wand fällt die Verkleidung kaum ins Auge. Pfeiler als Gestaltungselement: In einer Kontrastfarbe oder mit Tapete wird der Kasten zum sichtbaren Pfeiler. Symmetrisch wirkt die Lösung, wenn in der gegenüberliegenden Ecke ein gleiches Element ohne Rohr ergänzt wird.

In einer Kontrastfarbe oder mit Tapete wird der Kasten zum sichtbaren Pfeiler. Symmetrisch wirkt die Lösung, wenn in der gegenüberliegenden Ecke ein gleiches Element ohne Rohr ergänzt wird. Kasten mit Nische oder Regal: Wird die Verkleidung breiter ausgeführt als nötig, lässt sich daneben eine Nische für Regalböden anschließen. Im Badezimmer entsteht auf diese Weise Stauraum neben dem Fallrohr.

Ideen für Rohre unter der Decke

Rohre im Übergang von Wand und Decke lassen sich mit einem umlaufenden Kasten verkleiden, der wie ein Deckenfries wirkt. Zum Beispiel kann ein U-Formteil ein frei unter der Decke verlaufendes Rohr an drei Seiten umschließen. Wird der Kasten an allen Wänden des Raums weitergeführt, auch dort, wo kein Rohr liegt, entsteht ein einheitlicher Rahmen. In einem solchen Kasten lässt sich zusätzlich eine indirekte Beleuchtung unterbringen, wenn die Maße das zulassen.

Rohrabdeckleisten aus Kunststoff, Formteile aus Gipskarton oder Holz: Worin liegen die Unterschiede?

Für die Heizungsrohrverkleidung stehen mehrere Arten von Material zur Wahl. Der folgende Überblick zeigt, wofür sich die einzelnen Lösungen eignen.

Material Einsatz Oberfläche Zu beachten Formteile aus Gipskarton Rohre an Wand, Ecke und Decke, auch größere Querschnitte wird gespachtelt und gestrichen oder tapeziert, fugenloser Anschluss an die Wand in Feuchträumen imprägnierte Platten verwenden Rohrabdeckleisten aus Kunststoff dünne Heizungsrohre in Bodennähe fertiges Dekor Übergang zur Wand bleibt als Leiste sichtbar Kasten aus Holz oder Holzwerkstoff individuelle Maße, Ablagen, Regale Lack, Lasur oder Furnier Holz reagiert auf Wärme und Feuchtigkeit

Formteile aus Gipskarton sind werkseitig gefräste und verklebte Elemente in L-Form oder U-Form. Gegenüber einer Verkleidung, die vor Ort aus einzelnen Gipskartonplatten und Profilen gebaut wird, entfällt das Zuschneiden und Verspachteln der Längskante, und die Kante ist gerade. Nach dem Anstrich ist die Abdeckung von der Wand nicht mehr zu unterscheiden, was im Trockenbau als Vorteil gegenüber aufgesetzten Leisten gilt. Für das Badezimmer und andere Räume mit Spritzwasser sind imprägnierte Ausführungen vorgesehen. Bei Decor Market sind Rohrverkleidungen aus Gipskarton in verschiedenen Querschnitten erhältlich, auch in imprägnierter Ausführung.

Wie bleibt der Zugang zu Ventilen und Anschlüssen erhalten?

Eine Verkleidung darf die Wartung nicht verhindern. An Stellen mit Ventilen, Absperrhähnen, Zählern oder Reinigungsöffnungen von Abwasserrohren wird deshalb eine Revisionsöffnung vorgesehen. Bewährt haben sich Revisionsklappen, die bündig eingebaut und mit überstrichen werden, sowie abnehmbare Abschnitte der Verkleidung, die nur geschraubt und nicht verklebt sind. Der Anschluss am Heizkörper bleibt in der Regel offen: Die Verkleidung endet kurz vor dem Ventil mit einer sauberen Stirnseite.

Wie wird eine Rohrverkleidung montiert und gestrichen?

Die folgende Anleitung beschreibt die übliche Methode für Formteile aus Gipskarton. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers.

Maß nehmen: Gemessen werden der Abstand der Rohre von Wand, Boden oder Decke und ihr Durchmesser einschließlich Dämmung. Das Innenmaß der Verkleidung wird so gewählt, dass rundum Luft bleibt. Zuschneiden: Die Elemente werden in festen Längen geliefert und vor Ort mit einer Feinsäge auf Länge gebracht. Als Werkzeug genügen außerdem Maßband, Wasserwaage und Spachtel. Befestigen: Je nach Untergrund wird das Formteil mit Montagekleber oder Ansetzgips an Wand und Boden geklebt oder an einer Latte verschraubt. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Fugen spachteln: Stöße zwischen den Elementen und der Anschluss an die Wand werden gespachtelt und nach dem Trocknen geschliffen. Grundieren und streichen: Gipskarton wird vor dem Anstrich grundiert. Danach folgt die Farbe der Wand oder ein bewusst gewählter Kontrast.

Aufwand und Kosten der Arbeit hängen vor allem von der Länge der Leitungen, der Zahl der Ecken und der Zahl der Revisionsöffnungen ab.

Häufige Fragen zur Rohrverkleidung

Können Heizungsrohre mit Gipskarton verkleidet werden? Ja, Heizungsrohre können mit Gipskarton verkleidet werden, wenn zwischen Rohr und Verkleidung ein Abstand bleibt und Ventile zugänglich sind.

Wie lassen sich Rohre an der Wand verkleiden? Rohre an der Wand werden mit einem L-Formteil oder U-Formteil aus Gipskarton, mit einer Rohrabdeckleiste oder mit einem selbst gebauten Kasten verkleidet. Welche Lösung passt, hängt vom Durchmesser und vom Verlauf der Rohre ab.

Wie wird ein Abflussrohr verkleidet? Ein Abflussrohr wird mit einem Kasten umschlossen, der an der Reinigungsöffnung eine Revisionsklappe erhält. Im Badezimmer sind dafür imprägnierte Platten vorgesehen.

Lässt sich eine Heizungsrohrverkleidung selbst bauen? Ja, mit vorgefertigten Formteilen ist die Verlegung auch ohne Erfahrung im Trockenbau möglich, da nur abgelängt, geklebt und gespachtelt wird.

Welche Tipps gelten für Rohre im Badezimmer? Im Badezimmer sollten imprägnierte Elemente verwendet, die Fugen zum Boden elastisch geschlossen und alle Anschlüsse über Revisionsöffnungen erreichbar gehalten werden.

Welche Idee passt zu welchem Rohrverlauf?

Die Entscheidung lässt sich nach dem Verlauf der Leitung treffen. Für Heizungsrohre in Bodennähe eignet sich ein flacher Sockel oder eine Ablage, für senkrechte Rohre ein Eckkasten oder Pfeiler, für Rohre unter der Decke ein umlaufender Fries. Formteile aus Gipskarton decken alle drei Lagen ab und werden nach dem Anstrich Teil der Wand. In jedem Fall sind der Abstand zum Rohr und der Zugang zu Ventilen und Reinigungsöffnungen einzuplanen, bevor die Abdeckung geschlossen wird.