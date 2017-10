Mit münchen.tv zur Langen Nacht der Münchner Museen

Nachts gehen im Museum die Lichter aus? Nicht am 14. Oktober. Denn dann öffnen die Münchner Museen ab 19 Uhr ihre Pforten bis tief in die Nacht. Zu bestaunen gibt es Allerhand aus Kunst, Wissenschaft und Technik. Und es wird noch besser: münchen.tv bringt Sie mit ein bisschen Glück hin – für lau!

Wenn am Samstag um 19 Uhr die Münchner Museen zu nächtlichen Entdeckungstouren einladen, wird es spannend. Denn die rund 90 teilnehmenden Häuser bieten schon zum 19. Mal ein erstaunliches Programm: Weltberühmte Kunst, geniale Wissenschaft und pfiffige Technik. Und das Ganze bis 2 Uhr in der Nacht. Das sollten Sie sich besser nicht entgehen lassen.

© Deutsches Museum, Dachterassenbar

Kunstinteressierte kommen beispielsweise in der Glyptothek, dem Haus der Kunst oder dem neuen Museum of Urban and Contemporary Art auf ihre Kosten. Das Deutsche Museum oder das Museum Mensch und Natur zeigen Spannendes aus der Welt der Wissenschaft. Dazu gibt es vielfältige Aktionen auch für die Jüngsten, Musik und eine ausgelassene Stimmung. Alle Infos zu den nächtlichen Attraktionen gibt es hier.

Zugegeben, die Auswahl fällt bei einem so reichhaltigen Programm nicht leicht. Doch die MVG fährt in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit sechs speziellen Shuttlebus-Linien auf. Diese bringen die Besucher ganz entspannt von einem Highlight zum nächsten. Doch ob Sie nun im Vorhinein ihren Abend planen oder sich ganz spontan durch die aufregende Nacht treiben lassen wollen, bleibt ganz Ihnen überlassen.

© Foto: Maren Köhler

Tickets für dieses außergewöhnliche Event in München gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu 15 Euro.

Jetzt Tickets abstauben!

Doch bei uns bekommen Sie mit ein bisschen Glück den Eintritt geschenkt. Füllen Sie dazu einfach das Kontaktformular aus. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, den 11. Oktober 2017. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.