Die besten Ostermärkte in und um München

Oster-Fans aufgepasst: hier könnt ihr Shoppen, Schlemmen und Euch inspirieren lassen! Unsere Tipps für die besten Ostermärkte in München und Umgebung.

Markt der Sinne

Schon zum 24. Mal wird die Praterinsel am Osterwochenende zum Hotspot für Kunst, Handwerk und Lifestyle. Über 100 Aussteller präsentieren ihre kreativen Arbeiten und hochwertigen Kunsthandwerke verschiedenster Art. Darunter: Dekoideen für Interior-Fans, Lederaccessoires und Textilien, Schmuck, Edelsteine, Keramik und Skulpturen aus vielen Materialien.

Natürlich kommt beim Markt der Sinne auch die Kulinarik nicht zu kurz. Ob Schmankerl aus aller Welt oder bayerische Klassiker – Besucher können sich auf allerlei Köstlichkeiten freuen.

Begleitet wird der Markt von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm mit Live-Musik, Workshops, und Kreativ-Kursen für Kinder.

Wann? 31.03-02.04.2018, 11-19 Uhr

31.03-02.04.2018, 11-19 Uhr Wo? Praterinsel München

Praterinsel München Wie viel? Erwachsene: 7 Euro Eintritt, Kinder bis 13 Jahren: frei

Ostermarkt Bad Tölz

Die historische Marktstraße in Bad Tölz wird auch dieses Jahr wieder zum Osterparadies. In der prachtvoll geschmückten Straße bieten 40 kleine Pavillons Blumenkreationen, Osterschmuck und allerlei Geschenke an. Ostereier werden live kunstvoll bemalt und auch für Kinder ist der Ostermarkt ein Highlight: denn ein Streichelzoo mit Lämmchen und Osterhasen lädt zum Spielen ein. Natürlich servieren auch die örtlichen Cafés und Restaurants festliche Ostergerichte.

Wann? 23.03.-02.04.2018 (Karfreitag geschlossen), 11-18 Uhr

23.03.-02.04.2018 (Karfreitag geschlossen), 11-18 Uhr Wo? Historische Marktstraße Bad Tölz

Ostermarkt Gut Aiderbichl Iffeldorf

Erstmals gibt es auf Gut Aiderbichl in Iffeldorf einen Ostermarkt.

Das idyllisch gelegene Gut nahe München ist liebevoll dekoriert und lädt zum Stöbern nach Geschenkideen und Accessiores ein. Natürlich inmitten der putzigen geretteten Tiere. Ein buntes Rahmenprogramm, wie zum Beispiel eine Ausstellung über vom Aussterben bedrohte Tierarten, macht den Besuch auf dem Gut noch interessanter.

Wann? 17.03.-08.04.2018

17.03.-08.04.2018 Wo? Gut Aiderbichl Iffeldorf

Gut Aiderbichl Iffeldorf Wie viel? Erwachsene: 8 Euro, Kinder: 3,50 Euro, Kleinkinder (bis 4 Jahre) frei

Ostermarkt Rund ums Ei in München-Trudering 2018

Bemalte, bestickte und gravierte Eier, Osterschmuck, Glaskunst und weitere Kunstwerke – im Kulturzentrum München-Trudering finden Oster-Fans viele Ideen für ein gelungenes Fest. Bei „Rund ums Ei“ präsentieren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aussteller ihre liebevollen Kreationen.

Wann? Sonntag, 25.03.2018, 10-17 Uhr

Sonntag, 25.03.2018, 10-17 Uhr Wo? Kulturzentrum München-Trudering

Ingolstädter Ostermarkt

Zum 17. Mal findet der Ingolstädter Ostermarkt in diesem Jahr bereits statt. Dieses Jahr allerdings mit einer Veränderung: nicht auf dem Paradeplatz, sondern am Rathausplatz wird er stattfinden.

Rund 30 Stände laden zum Stöbern und Shoppen ein, Osterhasen verteilen Eier und natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Musikgruppen aus Ingolstadt und Umgebung sorgen für festliche Stimmung. Mehr zum Programm unter: www.ostermarkt-ingolstadt.de